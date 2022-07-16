الرياح الشديدة تساعد في اندلاع حريق غابات مجددا بجزيرة كريت اليونانية

أدت الرياح الشديدة إلى اندلاع حريق غابات مجددا في جزيرة كريت اليونانية، بعدما أعلنت فرق الإطفاء إخماده في وقت سابق اليوم السبت.



واندلع الحريق مرة أخرى بالقرب من بلدة أجيوس فاسيليوس، في مدينة ريثيمنو بجزيرة كريت، حيث قامت السلطات بإخلاء العديد من المنازل، بحسب تقارير إعلامية يونانية.



وخلال فترة النهار، تم نشر 132 من رجال مكافحة الحرائق و40 سيارة إطفاء، فضلا عن إرسال مروحيات للمساعدة في إطفاء الحريق.



كما اندلع حريق آخر بالقرب من مدينة هيراكليون الساحلية، عاصمة جزيرة كريت.



وحذرت وزارة "أزمة المناخ وحماية المواطنين" في وقت سابق اليوم من "مخاطر مرتفعة للغاية لاندلاع حرائق غابات" في خمس مناطق بالبلاد.



وجرى فرض المستوى الرابع من مستويات التحذير الخمسة، على منطقة أتيكا بالعاصمة أثينا وكذلك جزر وابية وكريت و خيوس و ساموس وغيرها.



وناشدت السلطات اليونانية المواطنين عدم التعامل مع الحرائق خارج المنازل تحت أي ظرف.