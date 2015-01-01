بايدن: لن ننسحب ونترك فراغا للصين أو روسيا أو إيران في الشرق الأوسط

أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في البقاء مشاركة في الشرق الأوسط ومقاومة نفوذ الصين وروسيا وإيران في المنطقة.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة السعودية: "اسمحوا لي أن أقول بوضوح أن الولايات المتحدة ستظل شريكا نشطا وملتزما في الشرق الأوسط".



وشدد بايدن على أننا "لن ننسحب ونترك فراغا تملأه الصين أو روسيا أو إيران. تستثمر الولايات المتحدة في بناء مستقبل إيجابي في المنطقة، بالشراكة معكم جميعا، والولايات المتحدة لن تذهب إلى أي مكان".



ومن المقرر أن يعود بايدن إلى واشنطن اليوم السبت.



وكان قد زار أيضا إسرائيل والضفة الغربية. وهذه أول زيارة له إلى الشرق الأوسط كرئيس.