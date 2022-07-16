 فرنسا تشكر اليونان على إرسال طائرتي إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات - بوابة الشروق
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فرنسا تشكر اليونان على إرسال طائرتي إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

أ ش أ
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 10:56 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 10:56 م

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن شكره لليونان لإرسالها طائرتي إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تعصف بالبلاد.

وقال ماكرون - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" وفق ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم السبت، إن التضامن أمرا أوروبيا.. قبل عام عندما كانت اليونان تواجه حرائق غابات مروعة حشدنا أنفسنا كأوروبيين وبعد ظهر هذا اليوم، وصلت طائرات من قوات الإنقاذ اليونانية إلى الجنوب لدعم عمل رجال الإطفاء لدينا".

جدير بالذكر أنه تم إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم في جنوب غرب فرنسا مع استمرار اندلاع حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة وقد احرقت النيران حتى الآن 7300 هكتار، بحسب السلطات.


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