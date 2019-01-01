بن سلمان: النمو الاقتصادي العالمي يرتبط بشكل وثيق بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات عبر إقصاء مصادر طاقة رئيسية دون مراعاة آثار ذلك في الركائز الاجتماعية في التنمية المستدامة وسلاسل الإمداد سيؤدي إلى تضخم غير معهود وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة.

وأضاف في مستهل قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم الفقر وتزايد الجرائم والإرهاب.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي العالمي يرتبط بشكل وثيق بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة بما فيها المصادر الكربونية، مع التحكم في انبعاثاتها عبر التقنيات النظيفة بما يعظم إمكانية وصول العالم للحياد الصفري في 2050 أو ما قبله.

ولفت إلى تبني المملكة نهجا متوازنا للحياد الصفري في انبعاثات الكربون عبر إتباع نهج اقتصادي يتوافق مع خطط التنمية وتمكين التنوع الاقتصادي.