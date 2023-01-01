وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

بعث هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ.

وأعرب الوزير، في برقيته ، عن أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات ، داعيا الله عز وجل أن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية في ظل قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما بعث وزير التنمية المحلية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعرب آمنة عن خالص اعتزازه وتقديره بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة.

وقال وزير التنمية المحلية، في برقيته، "سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".