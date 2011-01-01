دي خيا يقترب من العودة مرة أخرى للدوري الإسباني

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اقترب الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، من العودة مرة أخرى إلى الدوري الإسباني، بعد أن رحل بشكل رسيمي عن صفوف الشياطين الحمر.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل دي خيا بعد انتهاء عقده مع الفريق، وتواجده داخل جدران ملعب الأولد ترافورد على مدار الـ12 عاما.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن نادي إشبيلية، يستهدف التعاقد مع دي خيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن دي خيا كان حارسا لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن ينضم إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية عام 2011.

ودخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى الإنتر الإيطالي، من أجل التعاقد معه لتعويض رحيل دي خيا في مركز حراسة المرمى.