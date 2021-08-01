فولفسبورج يؤكد اهتمامه بضم نجم إنتر ميلان

أكد سيباستيان تشيندزيلورز المدير الرياضي لفريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم اهتمام ناديه بضم الظهير الأيسر الألماني روبين جوسينز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وعند سؤاله من قبل صحيفة "فولفسبورجر ألجماينه" عما إذا كان الأمر أكثر من مجرد شائعة، قال تشيندزيلورز :" حسنا، يمكننا الموافقة على ذلك".

ولدى جوسينز /29 عاما/ عقد ممتد حتى 2026 مع فريق إنتر ميلان، وصيف دوري أبطال أوروبا، ولكن يعد الإيطالي الدولي فيديريكو ديماركو عادة هو الخيار الأول في تشكيل إنتر.

والانتقال إلى فولفسبورج من شانه أن يمنح جوسينز المزيد من وقت اللعب وهو ما قد يساعد طموحه في اللعب ببطولة أمم أوروبا التي تقام العام المقبل في ألمانيا. ولم يلعب جوسينز من قبل في الدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث انتقل لإيطاليا في 2017 بعد أن قضى عدة أعوام في أندية هولندية.

وذكرت تقارير أن إنتر يريد أكثر من 10 مليون يورو (2ر11 مليون دولار) للاستغناء عن اللاعب، وفولفسبورج غير مستعد لدفع هذا المبلغ. وكان عرض فولفسبورج الوحيد حتى الآن هو استعارة اللاعب مع خيار الشراء ، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي".