وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

هنأ هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ.

وذكر وزير التنمية المحلية - في برقية التهنئة إلى الرئيس السيسي - "يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعام الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين الله- عز وجل- أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف الوزير "ندعو المولى- عز وجل- أن ينعم على مصرنا الغالية الآمن والأمان والاستقرار شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة، وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة.. أمل سيتحقق بإذن الله.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام".