الحكومة الفرنسية تطرح خطة لخفض الإنفاق العام المقبل

أرسلت الحكومة الفرنسية خطة إنفاق لعام 2024 إلى البرلمان تدعو إلى خفض النفقات بقيمة 4.2 مليار يورو (4.7 مليار دولار) في الوقت الذي تسعى فيه لخفض العجز، حتى مع زيادة مخصصاتها للتحول الأخضر.

وقال مسئول بوزارة المالية إن الانخفاض في الإنفاق الإجمالي يبلغ 3.5% بالقيمة الحقيقية بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكبر انخفاض هو في المبلغ المخصص للمساعدة في حماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة.

وتستهدف فرنسا عجزا في الميزانية بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، انخفاضا من هدف قدره 4.9% هذا العام.

والهدف هو خفض ذلك إلى أقل من 3%، وهو الحد المحدد بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية فترة ولاية إيمانويل ماكرون الثانية كرئيس في عام 2027.