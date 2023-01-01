باحثة في الشئون الدولية: روسيا لن تتردد في استخدام النووي حال شعرت بتهديد أمني

قالت هند الضاوي الباحثة في الشئون الدولية، إن المخاوف من استخدام الأسلحة النووية مثارة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن المخاوف من استخدامها يشمل حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو روسيا على حد سواء، مشيرة إلى أن روسيا على وجه التحديد لديها من القوة النووية ما قد لا يتمتع به غيرها من الدول على مستوى العالم.

وأوضحت أن الترويج لاستهداف المحطات النووية أمر لصيق بالأزمة الأوكرانية منذ البداية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد أن القوة الروسية هي بالأساس قوة ردع، وبالتالي إذا شعرت روسيا في أي وقت أن أمنها القومي مهدد بشكل مباشر، لن تتوانى في استخدام النووي.

وأوضحت أن أحد الصحفيين سأل بوتين هل روسيا على استعداد لاستخدام السلاح النووي وتدمير العالم، فرد بوتين وقال «وما قيمة العالم بدون روسيا»، ما يُظهر طبيعة العقلية الروسية.

ولفتت إلى أن حلف الناتو بشقيه الأوروبي والأمريكي، ينتهج استراتيجية معينة في الرد على التهديدات الروسية، على الرغم من أن الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي هي الولايات المتحدة الأمريكية في نكازاكي وهيروشيما، وبالتالي لديها تاريخ ليس جيدا في الاستخدام النووي.