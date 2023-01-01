حصيلة ضحايا عقار باكوس في الإسكندرية 3 أشخاص ومصابين

ارتفع عدد ضحايا، انهيار أجزاء من سور سطح العقار​ رقم 146​ والمكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، كائن في شارع مصطفى كامل، منطقة باكوس، شرقي الإسكندرية، أمس، على شرفتين متتاليتين إلى 3 أشخاص، ومصابين.

والضحايا هم: "مصطفى خميس، بائع، وسيف الله سيد، وسهير حجاج، ربة منزل، والثلاثة تصادف مرورهم أسفل العقار وقت وقوع الحادث.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل، يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات حي شرق، حول بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، بانهيار شرفتين من عقار قديم، وأسفر ذلك عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وبانتقال الشرطة، وقوات الحماية المدنية، والجهات التنفيذية إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حوله، وجارٍ رفع الأنقاض، حيث تبين من المعاينة والفحص الأولي انهيار شرفة الطابق الثالث على الطابق الثاني، مما أسفر عن ضحايا ومصابين من المارة الذين تصادف وقوفهم أسفل العقار لحظة انهيار الشرفتين.

تم تشكيل لجنة إدارية "هندسية" لمعاينة الحالة الانشائية للعقار، الصادر بحقه قرار ترميم، ورفض الملاك والورثة تنفيذ أعمال الترميم، واتخذت ضدهم الاجراءات القانونية، وصدرت جنحه مباشرة من المحكمه بحقهم.

تم فصل المرافق عن العقار "غاز، مياه، كهرباء" وذلك بعد إخلائه من السكان حرصًا على سلامتهم، ونقل جثث الضحايا إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لاسعافهم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.