سفير اليابان لدى السعودية : زيارة رئيس الوزراء للمملكة تهدف الي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

أكد سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية فوميو إيواي ، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، إلى المملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز التعاون ودفع عجلة النمو الاقتصادي بين البلدين.

وقال فوميو إيواي ، في تصريح خاص لقناة " الإخبارية السعودية" ، إن الزيارة تسعى إلى التعاون والدعم المتبادل في التنمية المستدامة في كلا البلدين ، مشيرا إلي إطلاق اليابان والمملكة الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030 بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى اليابان عام 2017.

وأضاف السفير اليابان أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني المقرر عقده اليوم سيتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك في القضايا الدولية نظرا لمكانة اليابان التي ترأس مجموعة الدول السبع خلال العام الجاري ومكانة السعودية التي تلعب دورا قياديا في مجموعة العشرين والعالم العربي والإسلامي.