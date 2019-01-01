إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار عند حاجز تقوع جنوب بيت لحم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بإصابة 3 مستوطنين أحدهم إصابته خطيرة، في إطلاق نار وقع عند حاجز تقوع جنوب بيت لحم.

ونقلت فضائية «روسيا اليوم»، عن منظمة «إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية»، قولها إن عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع، أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة، فيما انسحب المنفذ من المكان.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن هناك مصابين بإطلاق النار أحدهما بحالة خطيرة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إنه مبدئيا «تم تلقي بلاغ عن حادث إطلاق نار عند مفترق طرق تقوع»، مضيفًا: «بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في ملاحقة المشتبه بهم، مزيد من التفاصيل في وقت لاحق».

بدوره، ذكر موقع «واينت»، أن إسرائيلي يبلغ من العمر نحو 30 عاما، أصيب بجروح متوسطة الخطورة صباح اليوم الأحد، قرب مفترق تقوع جراء إطلاق نار من سيارة مارة، كما أصيبت أيضا فتاة تبلغ من العمر 14 عاما كانت بجانبه في السيارة.

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فقالت إن عدد المصابين ارتفع في عملية تقوع إلى 3، بينهم مصاب حالته خطيرة.