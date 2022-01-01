أمير قطر والرئيس الجزائري يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري القطري، اليوم الأحد.

وبحسب ما نشرته وكالة «قنا»، رحب الأمير بالرئيس الجزائري والوفد المرافق، متمنيا لهم طيب الإقامة، وللعلاقات الأخوية المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات؛ بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عن شكره لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا إلى أن تسهم المباحثات الثنائية، في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الأخوية بين قطر والجزائر.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد خاصة الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

وعقب ذلك عقد الجانبان لقاء ثنائيا، تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات التي تهم البلدين، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة.

وقد أقام أمير قطر بهذه المناسبة، مأدبة غداء تكريما للرئيس الجزائري والوفد المرافق له.