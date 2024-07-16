علي الدين هلال: كنت أتمنى إذاعة جلسات لجنة البرلمان لمناقشة بيان الحكومة

أشاد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، ببرنامج الحكومة الجديدة الذي تمت مناقشته أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «كنت أتمنى أن تكون جلسات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة مع الوزراء؛ جلسات علنية تُذاع أمام المواطنين».

وأضاف أنه كان يجب توفير سيرة ذاتية كاملة لجميع الوزراء، والتأكيد على الجميع بالالتزام بها؛ حتى لا يتم إذاعة معلومات غير صحيحة أو بها بعض من الشك لدى بعض المواطنين.

ولفت إلى أنه لا بد من وجود قانون لعدم تضارب المصالح المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص، متمنيا أن يتخلى الوزراء عن أي عمل خاص سابق لهم.

واستكمل: «نحتاج حكومة لا يشوبها أي شائبة علنًا، وانزعجت كثيرًا عندما قرأت خبرًا بأن وزير سابق بالحكومة تعاقد مع شركة خاصة بعد خروجه بأقل من أسبوعين».

وأوضح أن كان قد اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه رئيسا لإحدى الجامعات الخاصة بعد خروجه مباشرة من الحكومة، لشعوره بأن هذا لا يلائم طبيعته..