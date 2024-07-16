حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية القتل الممنهج لشعبنا

حملت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية المسئولية عن حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن الحركة قولها: "الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن تتحمل كامل المسئولية عن هذا القتل الممنهج لأبناء شعبنا"، موضحة أن "إدارة بايدن تتحمل المسئولية لدعمها السياسي والعسكري المستمر للاحتلال، ولتعطيلها العدالة الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة".

وأشارت الحركة إلى أن "قصف الاحتلال المتعمّد للنازحين هو نازية متوحّشة يندى لها جبين البشرية"، مؤكدة أن "الاحتلال الفاشي يستمر في جريمة الإبادة الجماعية بعد أن أمن العقاب والمحاسبة الدولية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة لـ"الجزير" إن "الاحتلال المجنون يقصف مناطق قال إنها آمنة ليقتل أكبر عدد من الناس"، مؤكدا أن "الاحتلال لا يأبه بالقانون الدولي ويهدف إلى قتل أكبر عدد من المدنيين".



