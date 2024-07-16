الفرقة الفلسطينية صول تشارك في الدورة الـ38 لمهرجان جرش للثقافة والفنون

تشارك الفرقة الفلسطينية صول في الدورة الـ38 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، المقرر إقامتها في الفترة من 24 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تحيي حفلا غنائيا، يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو الجاري، في الساحة الرئيسية للمدينة الأثرية بجرش.

وكانت فرقة صول قد طرحت أخيرا، أغنية بعنوان "أولادي عصافير الجنة"، وهي ضمن مجموعة أغاني أنجزتها بالكامل، في خضم الحرب على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن فرقة صول تحتفي بالتراث الفلسطيني، وتسعى لنقله إلى جميع أنحاء العالم؛ حيث شاركت في عدد من المهرجانات المحلية والدولية، وقامت بإعادة بتوزيع 30 أغنية فلسطينية تراثية ووطنية من خلال برنامج "وصلة"، الذي تم تصويره في مناطق مختلفة من قطاع غزة.