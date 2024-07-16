الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف ثلاث سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء الاثنين، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت ثلاث سفن في البحر الأحمر والبحر المتوسط مستخدمة صواريخ باليستية والزوراق والطائرات المسيرة.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان إن العملية الأولى"نفذتها القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ بعددٍ من الزوارقِ والطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ البالستيةِ استهدفتْ سفينة /بينتلي 1/ " في البحرِ الأحمرِ".

وتابع البيان أن "العمليةُ الثانيةُ استهدفتْ سفينةَ /تشويس ليون/ النفطيةَ في البحرِ الأحمرِ بزورقٍ مسيرٍ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً".

وأضاف البيان أن العملية الثالثة "نفذتْها القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالاشتراكِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ في البحرِ المتوسطِ واستهدفتْ السفينةَ /أولفيا/ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ".

وأكد سريع أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وصولاً إلى البحر المتوسط، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.