بلدية دير البلح: توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي لنفاد السولار

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أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي نتيجة نفاذ كمية السولار اللازم للتشغيل.

وحذرت البلدية من أن استمرار توقف إمداد البلديات بالسولار اللازم لتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي، يهدد بكارثة صحية وبيئية لأكثر من 700 ألف إنسان يقطنون المدينة ما بين مواطن ونازح، وقرابة 180 مركز إيواء.

وحذرت البلدية من عدم توفر السولار بالكمية المطلوبة، خلال الساعات القادمة، وما يترتب عليه من كارثة ستعيشها المدينة وغرق الشوارع بمياه الصرف الصحي.

وأكدت على سعيها المتواصل لتوفير السولار لمنع هذه الكارثة وإلحاق الأضرار بالصحة العامة، وذلك وفقًا لما نقله موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني.

وطالبت البلدية المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والمحلية بضرورة الاستجابة العاجلة وإنقاذ الحياة الإنسانية في مدينة دير البلح، وتوفير السولار لتزويد محطات المعالجة وعودتها للخدمة؛ للتخفيف من الكارثة الصحية والبيئية التي ستتفاقم والحد من انتشار الأمراض.