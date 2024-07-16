وكيل أحمد رفعت يثير الجدل برسالة غامضة

أثار نادر شوقي، وكيل أعمال أحمد رفعت، الجدل برسالة غامضة مجددا، بعد مرور فترة طويلة ولم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في أزمة الراحل أحمد رفعت.

نشر نادر شوقي رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عبر عن ساعة الرمال الشهيرة معلقا عليها «ايه» مصحوبة بعلامتي تعجب واستفهام.

تأتي تغريدة نادر شوقي بعد مرور الفترة التي حددتها وزارة الشباب والرياضة من خلال متحدثها الرسمي في وقت سابق بأن إعلان نتيجة التحقيقات في أزمة الراحل أحمد رفعت ستكوت خلال أسبوع، وقد انتهت بالفعل، ليشير شوقي بساعة الرمال وعلامتي الاستفهام والتعجب.

وافت المنية أحمد رفعت في الأيام القليلة الماضية متأثرا بتدهور حالته الصحية عقب واقعة سقوطه الشهيرة في مباراة الاتحاد السكندري وتعرضه لأزمة قلبية نقل على أثرها للمستشفى لكنه تعرض لتوقف بعض الوظائف الحيوية في جسده أثرت عليه لاحقا.

وقبل وفاته بأيام قليلة أشار أحمد رفعت في أحد اللقاءات التلفزيونية إلى أن ما تعرض له كان بسبب شخصين استغلا نفوذهما في إيذائه نفسيا ومعنويا، وهو ما تكشفت عن الأحداث لاحقا بوجود أزمة كبيرة تعرض لها اللاعب انتهت بوقوعه تحت طائلة القانون بسبب خطأ إداري وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة النتائج النهائية.