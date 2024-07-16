مقتل 6 أشخاص جراء اشتباكات بسبب حصص الوظائف في بنجلاديش

ذكرت الشرطة ومحتجون في بنجلاديش أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب العديد من الأشخاص الآخرين جراء اشتباكات بين مجموعات متنافسة فيما تصاعدت احتجاجات طلابية بسبب إصلاحات تتعلق بحصص وظائف القطاع العام في شتى أرجاء بنجلاديش اليوم الثلاثاء.

ولقي ثلاثة من الضحايا حتفهم في مدينة شاتوجرام الساحلية جنوبي البلاد /أكثر من 300 كيلومتر من العاصمة دكا/، وقتل شخصان آخران في دكا وشخص واحد في حي رانجبور شمالي البلاد، فيما خاض المحتجون اشتباكات مع الشرطة ومؤيدي الحزب الحاكم في أماكن مختلفة.

وأغلق عشرات الآلاف من المحتجين شوارع عامة في المدن الرئيسية وطرق سريعة رئيسية في الريف، مما تسبب في طابور كبير من السيارات لمدة ساعات.

كما أغلق المحتجون السكك الحديدية في دكا، مما تسبب في توقف حركة القطارات بين العاصمة وأنحاء أخرى من البلاد.

ويخصص نظام الحصص الوظيفية في بنجلاديش أكثر من وظائف الخدمة المدنية لمجموعات محددة مثل قطاع أبطال حرب 1971 والنساء وسكان الأحياء الفقيرة والأقليات العرقية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويحتج الطلاب على مستوى البلاد ضد الإصلاحات في نظام الحصص منذ مطلع الشهر الجاري، بعدما أمرت محكمة عليا بإعادة العمل بحصص الوظائف، التي تم إلغاؤها في 2018 في مواجهة احتجاجات طلابية ضخمة.

وأمرت محكمة استئناف بإبقاء الوضع على ما هو عليه حتى مطلع الشهر المقبل، بينما يطلب المحتجون من الحكومة تسوية المسألة مرة واحدة وإلى الأبد.