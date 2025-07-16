جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في اليمن على جنوب إسرائيل مساء اليوم الأربعاء.

ولم ترد تقارير فورية عن حدث أضرار مادية، أوبشرية.

ودوت صافرات الإنذار في عدة بلدات قرب البحر الميت، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل على موقعها الإلكتروني.

ومنذ 18 مارس الماضي، عندما استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه ضد حماس في قطاع غزة، أطلق الحوثيون في اليمن 61 صاروخا باليستيا وما لا يقل عن 15 طائرة مسيرة على إسرائيل. ولم يصل العديد من هذه الصواريخ إلى هدفه.

وردت إسرائيل بمهاجمة مواقع للحوثيين في اليمن، حيث استهدفت مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف قادة الحوثيين.