الكويت تستحضر تراث فلسطين الموسيقي

تقدم فرقة "عُشّاق الأقصى" الفلسطينية، غدًا الخميس، مجموعة من عروضها الغنائية على مسرح الدسمة بالكويت في ليلة موسيقية فلسطينية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان "صيفي ثقافي" الذي ينظمه المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب.

وقالت عائشة المحمود الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن استضافة فرقة "عُشّاق الأقصى" لتقدم عروضها ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي، يأتي في إطار منح دورة هذا العام من المهرجان بُعدا عربيا، وتضمين أجندة الفعاليات مجموعة من الأنشطة الفكرية والثقافية؛ لتخرج تلك الدورة من المحلية التي إلى المحيط العربي.

وأشارت إلى أن حفل الافتتاح كان لبنانيا، ثم جاءت تلك الليلة المخصصة للموسيقة والغناء الفلسطيني، ومن قبلها كانت ندوة المصادر الأم في تاريخ الخليج، تماشيا مع الاحتفال باختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية هذا العام.

وبدروه، قال سامر الوني مدير فرقة عُشّاق الأقصى، في تصريحات لـ(د ب أ)، إن الفرقة ستقدم خلال عروضها بالكويت، مجموعة من العروض الفنية التي تؤكد الحق الفلسطيني، وحق العودة، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني منها أجراس العودة، و"موعدنا أرضك يابلدنا"، ونداءات غنائية موجهة لأهل غزة وكل فلسطين.

وأوضح أن الفرقة تأسست قبل 25 عاما؛ بهدف إيصال صوت الشعب الفلسطيني المعذب إلى كل العالم من خلال الكلمة واللحن، مؤكدا أن الكلمة واللحن لا يقلان أهمية عن النضال الدبلوماسي والثوري.

ونوه إلى أن الفرقة التي تعمل على إحياء التراث الفني الفلسطيني باعتباره جزءا من الهوية الوطنية لفلسطين، سبق وقدمت عروضها في عدد من البلدان العربية بينها تونس، والجزائر، والعراق، وأنهم يأملون في أن يتمكنوا من تقديم التراث الفني الفلسطيني بكل عواصم العرب والعالم.