مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وسط إدانات لتهديد الملاحة الدولية

صوت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على استمرار تقديم تقارير حول الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر من قِبل متمردي الحوثي في اليمن، والذين تجاهلوا مطالبه السابقة بوقف هذه الهجمات فورا.

وجاء التصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا بنتيجة 12 صوتا مؤيدا مقابل امتناع 3 دول عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر، احتجاجا على الهجمات التي تستهدف اليمن في انتهاك لسيادته، في إشارة واضحة إلى الغارات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن. ونفذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الضربات ردا على هجمات الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر، وهو ممر تجاري عالمي حيوي، وكذلك على حليفتها المقربة إسرائيل.

ويمدد القرار، الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة واليونان، التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتقديم تقارير شهرية لمجلس الأمن عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حتى 15 يناير 2026.

وقالت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، إن القرار يعكس الحاجة إلى اليقظة المستمرة "ضد التهديد الإرهابي الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران".