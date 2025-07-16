الولايات المتحدة تبني منشآت للبحرية الفلبينية قرب بحر الصين الجنوبي

أعلنت السفارة الأمريكية في الفلبين، اليوم الأربعاء، أن البحرية الأمريكية سوف تشيد منشأتين لإصلاح وصيانة القوارب العسكرية الفلبينية في إقليم يواجه بحر الصين الجنوبي، حيث وقعت مواجهات بين خفر السواحل الصيني والفلبين.

وأضافت السفارة أن المشروع سوف يقام في أويستر باي وبلدة كيزون في إقليم بالاون بغرب البلاد. وقالت في بيان إنها تؤكد على هدف الحليفين في الحفاظ على "منطقة حرة ومفتوحة وصامدة في المحيطين الهندي والهادئ".

وتواجه بالاون بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بأحقيتها به بالكامل. ويعد الإقليم أيضا مقر القيادة الغربية العسكرية للفلبين الذي ينشر سفن الدوريات البحرية وسفن المراقبة والطائرات للدفاع عن المصالح الإقليمية للبلاد.

ودخلت فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضا في نزاعات إقليمية طويلة بشأن الممر المائي المزدحم بالحركة وهو نقطة خلاف في التنافس الإقليمي بين الولايات المتحدة والصين.

يشار إلى أن واشنطن ليس لديها مطالبات إقليمية في المياه ولكنها أشارت كثيرا إلى التزامها بالدفاع عن الفلبين في حال تعرضت القوات والسفن والطائرات الفلبينية لهجوم مسلح بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي.

ولم يعلق المسئولون الصينيون على الفور على خطة البحرية الأمريكية لبناء المنشأتين في إقليم بالاوان .