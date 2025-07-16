محافظ قنا يفتتح معرض مشروعات طلاب الهندسة المعمارية بجامعة النيل

شهد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اليوم، افتتاح معرض مشروعات طلاب برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري الخاص بمحافظة قنا، والذي نظمته جامعة النيل بالقاهرة، في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة لدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا شهيب مديرة البرنامج، والدكتور يوهانسن عيد نائب رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب ممثلين عن محافظة قنا.

واستعرض محافظ قنا، خطة المحافظة للتنمية العمرانية، مؤكدًا أهمية دمج الرؤى الشبابية والإبداع الطلابي في معالجة قضايا العمران المحلي.

وتفقد المحافظ، عددا من مشروعات الطلاب التي تناولت تطوير عدد من المواقع داخل مدينة قنا، معربًا عن إعجابه بما تضمنته من أفكار مبتكرة تستند إلى زيارات ميدانية سابقة نفذها الطلاب إلى المحافظة، ضمن خطة التعاون بين الجامعة والجهات التنفيذية.

وأكد المحافظ، أن العديد من هذه المشروعات ستمثل مرجعا مهما في الترويج للاستثمار داخل المحافظة، من خلال تقديم تصور عمراني واضح وجاذب للمستثمرين، بما يسهم في تسريع عملية التنمية واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية ومخططات مدروسة.

وأشاد الدكتور خالد عبدالحليم، بالمستوى المتميز للمشروعات، مثمنًا الجهد العلمي والبحثي للطلاب وهيئة التدريس، مؤكدًا أن الأعمال المعروضة تعكس وعيًا كبيرًا بقضايا التنمية الحضرية، وقدرة الشباب على تقديم حلول مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة.

وشدد محافظ قنا، على حرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، خاصة في المجالات المتعلقة بالتخطيط العمراني؛ لما تمثله من رافد مهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.