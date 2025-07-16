البنك المركزي الإندونيسي يخفض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي، وقال إنه مستعد لتخفيف أكثر إذا ما تطلب الأمر، مرحبا بالتوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 5.25%، اليوم الأربعاء، في رابع خفض في دورة تيسيير بدأت في سبتمبر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال محافظ البنك المركزي بيري وارجيو، في إحاطة صحفية، إن القرار يتماشى مع توقعات انخفاض التضخم لعامي 2025 و2026، واستقرار العملة، والحاجة لتعزيز الاقتصاد.

وأضاف أن خفض تكاليف الاقتراض لابد أن يساعد في تعزيز النمو الائتماني في حين أن اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد الشركات خلال التخطيط المستقبلي.

ويشير أحدث خفض في سعر الفائدة إلى زيادة ثقة صناع السياسات في استقرار العملة بينما يقرون بالحاجة لتعزيز الاقتصاد المحلي الذي يمكن فتحه أمام الواردات الأمريكية. وبموجب الاتفاق، سوف تواجه السلع الإندونيسية رسوما بنسبة 19% بتراجع من تهديد بأن تكون النسبة 32%، بينما سيتم إعفاء السلع الأمريكية من الرسوم.