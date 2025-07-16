مديرية العمل بالإسماعيلية تعقد دورة تدريبية لتمكين طلاب التعليم الفني لغويا

عقدت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية بمشاركة عدد من طلاب التعليم الفني بمقر المديرية؛ بهدف تأهيلهم لغويا بما يعزز فرصهم في مجالات التشغيل المختلفة وخاصة في قطاعات الاستثمار والمنطقة الاقتصادية التي تمثل محورًا استراتيجيًا للتنمية في الإسماعيلية

وأكد حسن رداد مدير مديرية العمل، التكامل مع مؤسسات الدولة التعليمية، من خلال مبادرات نوعية ترتكز على التدريب والتطوير والتأهيل المستمر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة في بناء الإنسان وتمكين الشباب.

وأضاف أن هذه الدورة وغيرها من الأنشطة التي تشرف عليها المديرية تؤكد أن الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني هو أحد الروافد الأساسية؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الشابة التي تزخر بها المحافظة.

وأشار رداد، إلى جهود الدولة لتعزيز قدرات شباب المستقبل ودعمها المستمر لمسيرة التعليم الفني، ورفع كفاءة طلابه، من خلال تنفيذ برامج تدريبية نوعية تواكب احتياجات سوق العمل، وتُسهم في بناء كوادر قادرة على المنافسة.