ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي توافق على استقبال مهاجري سفينة «أوبن أرمز»

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أن ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج والبرتغال ورومانيا وإسبانيا) قد وافقت على استقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر وهم الآن على متن سفينة الإنقاذ "أوبن أرمز" .

وقالت المتحدثة باسم المفوضية فانيسا موك: "نرحب كثيراً الآن برغبة ست دول أعضاء في إظهار التضامن، والمشاركة في إعادة توطين المهاجرين الموجودين على ظهر سفينة أوبن أرمز".

وأضافت: "هذه ليست مسؤولية دولة أو بضع دول أعضاء ولكن مسؤولية أوروبا بأسرها."

وفيما يتعلق بـ "أوشن فايكنج" وهي سفينة إنقاذ أخرى على متنها 356 مهاجرا، قالت المتحدثة إن هناك محادثات مكثفة "جارية."

وتابعت: "صار الوضع صعبا، حيث تقطعت السبل بأشخاص في عرض البحر لأيام وأسابيع متتالية."

ودعت المتحدثة الدول الأعضاء على التوصل لحلول "يمكن التنبؤ بها" تسمح بإنزال سريع وآمن للمهاجرين حتى يتمكنون من تلقي الرعاية التي يحتاجونها.