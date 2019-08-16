النائبة الأمريكية طليب ترفض عرضا بالسماح لها بدخول إسرائيل

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رفضت المشرعة الأمريكية رشيدة طليب عرض إسرائيل السماح لها بدخول البلاد لأسباب إنسانية حتى تتمكن من زيارة جدتها.

وقالت في تغريدة على موقع تويتر "لقد قررت أن زيارة جدتي في ظل هذه الظروف القمعية تتعارض مع كل ما أؤمن به" .

وأضافت "إسكاتي ومعاملتي كمجرم ليس هو ما تريده جدتي لي."

كانت إسرائيل قد سمحت في وقت سابق من اليوم الجمعة للنائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي بدخول إسرائيل "لدواع إنسانية." بناء على التماس تقدمت به.

وقالت النائبة في التماسها: "ربما كانت هذه هي الفرصة الأخيرة لرؤيتها(جدتها)... سأحترم أي قيود ولن أقوم بالترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي."

وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان إنها وافقت على الالتماس بناء على "دواع إنسانية،" وأعربت عن أمل في أن تلتزم طليب بتعهدها خلال الزيارة.

وجاء السماح لطليب بدخول إسرائيل بعد يوم على قرار تل أبيب برفض دخولها وزميلتها النائبة الديمقراطية في مجلس النواب إلهان عمر.

وكانت طليب وعمر، أول نائبتين مسلمتين في مجلس النواب الأمريكي، دعمتا حركة "بي دي إس" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) المناهضة لإسرائيل والتي تهدف إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر مقاطعة الشركات والسلع الإسرائيلية.

وولدت طليب في مدينة ديترويت لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى الولايات المتحدة.