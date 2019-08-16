الأسترالية أشليه بارتي تتأهل لدور الثمانية ببطولة سينسيناتي للتنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهلت الأسترالية أشليه بارتي إلى دور الثمانية من منافسات فردي السيدات لبطولة سينسيناتي المفتوحة للتس، اليوم الخميس، وذلك بعد فوزها على الإستونية أنيت كونتافيت 4 / 6 و 7 / 5 و7 / 5.

وكانت بارتي صاحبة الـ23 عامًا خرجت من بطولة مونتريال الأسبوع الماضي، لتفقد صدارة تصنيف السيدات لصالح اليابانية ناومي أوساكا، لكن الوصول إلى المباراة النهائية في أوهايو سيعيد إليها صدارة الترتيب.

وستواجه بارتي منافستها اليونانية ماريا ساكاري في دور الثمانية، بعد أن فازت على أرينا سابالينكا من بيلاروس بنتيجة 6 / 7 (4 / 7) و 6 / 4 و 6 / 4.

وتأهلت الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز إلى الدور ذاته بعد فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 2 / 6 و 6 / 3 و 6 / 3 .

وفي منافسات الرجال، فاز الروسي دانييل ميدفيديف على الألماني يان لينارد شتروف 6 / 2 و 6 / 1 .

وواصل الفرنسي ريتشارد جاسكيه مسيرته في البطولة بصعوده إلى دور الثمانية بعد الفوز على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان 7 / 6 (8 / 6) و 6 / 3 .

وتأهل الياباني يوشيهيتو نيشيوكا إلى الدور ذاته بعد فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور 7 / 5 و 6 / 4.

وسيواجه نيشيوكا البلجيكي ديفيد جوفين الفائز بدوره على البلغاري أدريان مانارينو 7 / 6 (8 / 6) و 6 / 2 .