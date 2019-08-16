بيراميدز يشيد باختيار جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي في الكأس

أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز على دعم ناديه الكامل لجميع عناصر اللعبة داخل اتحاد الكرة وعلى رأسها منظومة التحكيم باعتبارها من العناصر الفعالة والهامة في إنجاح أي مسابقة.

قال إن النادي يعتبر نفسه عاملا مشتركا وفعالا في مساعدة منظومة الكرة المصرية وتقديم أوجه العون وليس تصدير المشاكل أملا في الارتقاء بتلك المنظومة التي يقع تحت مظلتها ويفتخر بالانتماء إليها.

أوضح أن ناديه سيكون من أول الأندية التي ستساند الحكام المصرية من منطلق دورها الوطني في تشجيع حكامنا وزيادة ثقتهم في أنفسهم نحو خلق كوادر وطنية جديرة بالكفاءة.

لفت المدير التنفيذي إلى أن ناديه له أهدافه واستراتيجيته الخاصة به نحو المنافسة وهذا حقه الطبيعي مثل غيره من كل الأندية وهذا لا يمانع من مطالبته بمراعاة العدالة التحكمية والمساواة بالتوزيع في مسالة اختيار الحكام.

أشاد المدير التنفيذي بقرار لجنة الحكام باختيار الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة مباراة فريقه أمام الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، موضحا أنه أحد أفضل الحكام في مصر وإفريقيا، متمنيا له التوفيق في إدارة اللقاء وتحقيق العدالة للفريقين.

واستنكر في الوقت ذاته تصريحات لجنة الحكام والتي أكدت أنه لن يتم استقدام حكام أجانب لغير الأهلي والزمالك، مؤكدا أن هذه التصريحات من الممكن أن تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية خاصة وأنه حق كل فريق طلب حكام أجانب لمبارياته طبقا لظروفه، وبيراميدز يلعب على الفوز بالدوري.