قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن خطوط المترو لا تحقق مصاريف التشغيل، بمعنى أنها لا تكفي أجور الموظفين، وأسعار الكهرباء، مشيرًا أنه سيتم تحريك سعر التذكرة من 25 لـ30% للـ"9" محطات بأن تكون 5 جنيهات بدلا من 3، ومن 5 جنيهات لـ7، والتذكرة التي تصل لـ40 محطة وتسمح بالتنقل عبر أكثر من خط بـ10 حنيهات.

وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الكهرباء زادت خلال الأعوام الماضية لـ4 شرائح، والأخيرة كانت هذا العام، لافتًا إلى طلبه من مجلس الوزراء بعدم رفع الأسعار على شبكة المترو إلى حين وجود وسائل بديلة لتوفير أموال للمحطات غير زيادة سعر التذكرة.

وتابع: «تعاقدنا مع شركة إعلانات لمحطة عدلي منصور ستساعد في ضخ مبلغ مالي سياعد في حل أزمة التكلفة، وذلك بمقدار مليار و110 مليون، أي 110 مليون جنيه في السنة»، مؤكدًا أن هيئة الأنفاق اقتصادية لا يجب أن تحمل الدولة أي أعباء.

وذكر «كامل» أن مصاريف التشغيل في هيئة المترو تكلف 8 مليار جنيه، ويتم دخول 50% فقط، وأنه بتحريك التذكرة سيساعد في سد جزء مادي متبقي من العجز في ميزانية الهيئة للدولة.