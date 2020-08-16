 مستشار الأمن القومي الأمريكي: دولتان عربيتان تطبعان قريبا مع إسرائيل - بوابة الشروق
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: دولتان عربيتان تطبعان قريبا مع إسرائيل

هدى أمين
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 8:37 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 8:37 م

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب واثقة من أن دولتين عربيتين أخرتين ستعملان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل «قريبًا»، بعد أن توصلت أبوظبي وتل أبيب إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ونقلًا عن موقع «CNN» الإخباري، أضاف أوبراين، لبرنامج «لقاء الصحافة» على شبكة NBC، أن «ترامب توسط في المفاوضات بشأن التواصل ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد الإمارات محمد بن زايد».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، أمس الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.

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