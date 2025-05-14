مصادر للجزيرة: الأسير المفرج عنه عيدان ألكسندر لم يحضر إلى الدوحة لظروف صحية

قالت مصادر لقناة «الجزيرة»، إن الأسير الإسرائيلي الأمريكي المفرج عنه عيدان ألكسندر، لم يحضر إلى العاصمة القطرية الدوحة لظروف صحية.

وأُطلق سراح ألكسندر من قبل حركة حماس أمس الاثنين، بعد 584 يوما من الأسر، وذلك ضمن صفقة تم التوصل إليها بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان من المقرر أن يسافر الجندي الأمريكي الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمير تميم بن حمد، وفقًا لتصريحات عائلته.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إلى قطر وذلك ضمن جولته الخليجية، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وتأتي زيارة ترامب إلى قطر بعد أيام قليلة من تفاوض واشنطن مباشرة مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، لتأمين إطلاق سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

وتنعقد في الدوحة مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، من دون أنباء عن حدوث تقدم حتى الآن.



