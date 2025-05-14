 الأهلي يفوز على سبورتنج في أولى مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يفوز على سبورتنج في أولى مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 14 مايو 2025 - 8:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 مايو 2025 - 8:04 م

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، الفوز على سبورتنج في أولى مباريات الدور النهائي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات 2024/2025.

تمكن الأهلي من حسم المباراة الأولى أمام سبورتنج بنتيجة 93/66.

وفي أولى لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز هليوبوليس على مصر للتأمين بنتيجة 70/56.

يذكر أن الدور النهائي يقام بنظام سلسلة Best Of 3، على صالة ستاد القاهرة الدولي.

وستقام المباراة الثانية غدًا الخميس، حيث يتقابل مصر للتأمين وهليوبوليس في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وسبورتنج والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفي حالة التعادل وتم اللجوء لمباراة ثالثة ستقام يوم السبت الموافق 17 مايو الجاري.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على مصر للتأمين في الدور نصف النهائي، بينما تأهل سبورتنج للدور ذاته على حساب هليوبوليس.


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