مصر للطيران تشارك لأول مرة في نقل حجاج سيراليون إلى الأراضي المقدسة

أعلنت شركة مصر للطيران، عن مشاركتها لأول مرة في تنظيم رحلات خاصة لنقل حجاج جمهورية سيراليون إلى المملكة العربية السعودية، وذلك خلال موسم الحج لعام 2025.

وأوضح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة وقعت هذا العام اتفاقية مع سلطة الطيران المدني في سيراليون لتسيير رحلات مباشرة من مطار فريتاون لونجي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، ما يعد إنجازًا جديدًا في مسيرة الشركة نحو تعزيز حضورها في القارة السمراء.

وأشار عادل إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والعلاقات المتميزة بين البلدين، والتي شهدت دفعة قوية عقب الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها رئيس جمهورية سيراليون إلى مصر في مارس الماضي.

وأكد أن مصر للطيران تتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة مع مسؤولي الطيران المدني في سيراليون، بما يشمل دراسة إمكانية تشغيل خط طيران منتظم بين فريتاون والقاهرة، إلى جانب مبادرات أخرى لتعزيز الربط الجوي بين الدولتين.

واختتم رئيس مصر للطيران تصريحه بالتعبير عن اعتزازه بأن يتزامن هذا التعاون مع الاحتفال بالذكرى 93 لتأسيس الشركة، التي أنشئت في 7 مايو 1932 كأول شركة طيران في أفريقيا والشرق الأوسط، والسابعة عالميًا.

وتواصل الشركة أداء دورها الريادي في تقديم خدمات طيران آمنة وموثوقة، حيث تستعد هذا العام كذلك لنقل حجاج من دولتي مالي وفلسطين، دعمًا لدورها الإقليمي على المستويين العربي والأفريقي.