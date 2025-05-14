مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تشارك بـ4 أفلام مدعومة

- تكريم 6 شخصيات نسائية بارزة بينهن أمينة خليل وإلهام علي وسارة طيبة في حفل «المرأة في السينما»

تشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي من خلال أربعة أفلام مدعومة تُعرض لأول مرة ضمن أقسام المهرجان المختلفة، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بدعم المواهب السينمائية من العالم العربي وإفريقيا وآسيا، وتقديم قصص متنوعة لجمهور عالمي.

وتشمل هذه الأفلام: "عائشة لا تستطيع الطيران" من إخراج مراد مصطفى، وسيُعرض ضمن قسم "نظرة ما"، بدعم من معامل البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر. وفيلم "سماء بلا أرض" من إخراج أريج السحيري، ضمن قسم "نظرة ما"، بدعم من صندوق البحر الأحمر. ويحمل الفيلم الثالث اسم "أوديسة الهندباء" وهو من إخراج موموكو سيتو، وسيتم عرضه ضمن "أسبوع المخرجين"، وحظي هذا العمل بدعم من سوق البحر الأحمر.

والفيلم الرابع بعنوان "الحياة بعد سهام" من إخراج نمير عبد المسيح، بدعم من صندوق البحر الأحمر، ويُعرض في قسم "آسيد"، أحد أقسام المهرجان الموازية.

كما تُنظم المؤسسة مبادرتها السنوية "المرأة في السينما" احتفاءً بمساهمات نسائية بارزة في صناعة السينما، ويحتفي الحفل هذا العام بست شخصيات نسائية مؤثرة في عالم السينما، وهن: أمينة خليل (مصر) التي تُعد إحدى أبرز الممثلات العربيات، حيث عُرفت باختياراتها الجريئة، وأدائها العميق، وحرصها على تقديم روايات واقعية. بالإضافة إلى النجمة السعودية إلهام علي، وتُعتبر من الوجوه اللامعة في الدراما الخليجية، وتجمع بين الأدوار الجادة والكوميدية، إلى جانب اهتمامها بقضايا المجتمع.

بالإضافة إلى النجمة السعودية الصاعدة سارة طيبة، وهي فنانة ومخرجة متعددة التخصصات، عُرفت ككاتبة وبطلة مسلسل "جميل جدًا" الذي نال إشادة واسعة.

كما يشهد الحفل تكريم أربع شخصيات نسائية بارزة من مشهد السينما العالمي، وهن: النجمة التايلاندية إنجفا وراها، التي لفتت الأنظار بأدوارها المتنوعة وتألقها في عدد من الأعمال الناجحة على شباك التذاكر؛ والمخرجة السورية غايا جيجي، المقيمة في فرنسا، والمعروفة بأعمالها السينمائية المؤثرة ومشاركاتها المميزة في مهرجان كان؛ والنجمة العالمية جاكلين فرنانديز، التي تمثل صوتًا نسائيًا لافتًا في السينما الهندية وتُعرف بإرثها الثقافي المتنوع وحضورها الفني والاجتماعي الواسع؛ والمخرجة الزامبية رونجانو نيوني، التي حصدت جوائز عالمية من مهرجان كان والبافتا، وتُعد من الأصوات النسائية البارزة في السينما المعاصرة.

وتشارك المؤسسة ضمن الجناح السعودي في سوق مهرجان كان السينمائي، حيث تنظّم في 16 مايو جلسة تعريفية بعنوان "تعرّف على المؤسسة"، إلى جانب لقاءات مهنية وفرص تواصل تجمع صنّاع الأفلام والمنتجين من مختلف أنحاء العالم.

وفي تعليقها على هذه المشاركة، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "نؤمن في مؤسسة البحر الأحمر بأهمية إيصال أصواتنا السينمائية إلى المنصات الدولية، ومشاركتنا في مهرجان كان هذا العام تجسّد هذا الالتزام. من دعمنا لأعمال سينمائية واعدة، إلى تكريم نساء تركن بصمة ملهمة في الصناعة، نواصل العمل على تمكين المبدعين، وتوسيع آفاق الحوار الثقافي من خلال السينما".

يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي وصل إلى نسخته الخامسة هذا العام، استعرض أكثر من 520 فيلمًا من 85 دولة، وسلّط الضوء على أكثر من 130 فيلمًا سعوديًا، مؤكدًا دوره كمحرك أساسي للتبادل الثقافي وتعزيز المواهب المحلية. وتُقام الدورة المقبلة من المهرجان في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025 في حي البلد التاريخي بمدينة جدة.