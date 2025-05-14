كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن رجال أعمال بارزون ينضمون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جولته الراهنة بالشرق الأوسط.

ووصل ترامب أمس، الرياض، في مستهل جولة خليجية تبدأ بالسعودية وقطر وتختتم في الإمارات.

ووفقا لـ"سي إن إن"، حضر رجال أعمال أمريكيون بارزون غداء أمس في الرياض بالديوان الملكي السعودي، مع الرئيس دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكبار المسئولين الآخرين.

ووفقًا لقائمة الحضور التي قدمها البيت الأبيض، حضر رؤساء شركات "أمازون، وإنفيديا، وأوبن إيه آي، وبالانتير، وأوبر، وكوكاكولا، وجوجل، وبوينج".

كما حضر إيلون ماسك، مالك شركات تيسلا، وسبيس إكس، وإكس، وهو أيضًا مستشار أول للرئيس ويدير وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية، بصفته الرئيس التنفيذي.

ومن بين الحضور أيضًا دينا باول، المسئولة في إدارة ترامب خلال ولايته الأولى، وحاليا نائبة رئيس بنك BDT & MSD، بالإضافة إلى عمدة ميامي فرانسيس سواريز.