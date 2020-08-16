موسكو: السعودية ستجري تجارب على اللقاح الروسي

قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، كيريل ديميترييف، إن موسكو توصلت لاتفاق من حيث المبدأ، لإجراء تجارب سريرية على لقاحها المثير للجدل ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال "ديميترييف"، لصحيفة عرب نيوز الصادرة باللغة الإنجليزية، إن الروس يعملون مع شركة أدوية في المملكة ويتبادلون بيانات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب مع شركاء سعوديين، غير أنه لم يتم الكشف عن هوية الشركة.

وأضاف "نحن ننخرط في الواقع مع علماء سعوديين ووزارة الصحة السعودية، ونرى أن السعودية ستكون شريكا قويا للغاية لعملنا المشترك بشأن عقار سبوتنيك - 5".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت روسيا على حقنة ضد فيروس كورونا، قبل أن تثبت تجارب مهمة أنها آمنة وفعالة، ويتم البدء في التطعيم على نطاق جماعي قريبًا.

وتصف رابطة محلية في روسيا لشركات الأدوية متعددة الجنسيات تعجل الجهات الرقابية الروسية بالموافقة على اللقاح بأنه أمر تكتنفه مخاطر.

وأوضح رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، أن موسكو تبادلت أيضا المعلومات مع دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يتم بدء التجارب هناك في وقت لاحق من أغسطس الجاري، وأن بلاده تعتزم إجراء تجارب سريرية في الفلبين والبرازيل وكذلك في روسيا.