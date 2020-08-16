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كذب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ما تردد من أنباء بشأن إبرام صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز بضم الثنائي رجب بكار ونبيل عماد "دونجا" مقابل بيع فرجاني ساسي وعبد الله جمعة".

قال مرتضى عبر قناة TEN "كل ما يقال في هذا الشأن أخبار كاذبة".

وأضاف "إذا قالوا لي، بيراميدز بالكامل مقابل ساسي، سأقول (كلوا فشار)".

وتابع "ساسي لاعب أساسي ومخلص للزمالك، لن نستبدل أي لاعب مقابل أي لاعب، بل عندما نحتاج لضم لاعب سنطلبه بمقابل مادي، وإذا رفض ناديه فلا مشكلة".

وأوضح رئيس القلعة البيضاء "نحن لا نحتاج لأكثر من مركزين أو ثلاثة خلال فترة الانتقالات الصيفية".

في سياق آخر، تحدث مرتضى منصور عن فوز الزمالك على المقاصة 1-0 مساء السبت في بطولة الدوري "المباراة كانت أمام فريق مميز، يؤدي بشكل رائع، الأداء أمام المقاصة كان أفضل من مستوانا ضد الاتحاد السكندري".

وواصل "تقنية الفيديو لا تظلم أحدا، حتى إذا أراد الحكم شيئا ما، فالتقنية ستقول لا".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته "سعيد باللعب بروح حتى الدقيقة 94 لأن هذا الأمر لم يكن يحدث في الماضي".