الصحة الكورية الجنوبية تتقدم بشكوى جنائية ضد قس انتهك قواعد العزل الذاتي

قالت وزارة الصحة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إنها تقدمت بشكوى جنائية ضد قس يمني، متهم بانتهاك قواعد العزل الذاتي وعرقلة تتبع الحالات المخالطة لمصابين بفيروس كورونا في كنيسة سارانج جيل.



ويتردد أن جون كوانج هو، الذي يترأس كنيسة سارانج جيل في سول، شارك في مسيرة أمس السبت وقدم للسلطات لائحة غير مكتملة لمرتادي الكنيسة .



وقد أثار ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، ومعظمها لأفراد من مرتادي الكنائس وتشمل كنيسة سارانج جيل، مخاوف جديدة من حدوث تفشي للفيروس، فقد تم تسجيل 249 حالة إصابة بالفيروس بين مرتادي كنيسة سارانج جيل.



ومن المقرر أن يخضع نحو 4000 شخص للحجر الصحي.



وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث تعد أول مرة تتجاوز فيها حالات الاصابة اليومية في البلاد 200 حالة منذ خمسة أشهر.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي أكد في وقت سابق من اليوم أن السلطات سوف تتخذ " إجراءات قوية وصارمة" ضد القس، الذي يتردد أنه شجع أتباعه على حضور المظاهرة المناهضة للحكومة.