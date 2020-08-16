أعلن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك أن ناديه اتخذ خطوات فعلية سعيا لضم رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي بعد انتهاء إعارته للأهلي.

صرح أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس "إذا استيقظ رئيس نادي الزمالك صباحا، وقرر التعاقد مع رمضان صبحي، سيفعل ذلك، ففي الفترة الماضية، خاطبنا هدرسفيلد للاستعلام عن رمضان صبحي، لأسباب تخصنا نحن ولم نتفاوض مع اللاعب مباشرة، والأهلي ليس طرفا لأنه لا يمتلك عقد اللاعب، رمضان إضافة لأي فريق".

وواصل "قررنا الاستعلام عن موقف اللاعب من ناديه الإنجليزي بتوصية من رئيس الزمالك، رمضان صبحي ليس بعيدا عن الزمالك، وليس قريبا أيضا".

وواصل "ألاحظ في الفترة الأخيرة العديد من الأمور التي جعلني أشعر بالحزن، لقد تحول رمضان صبحي بين يوم وليلة للاعب صغير دون خبرة، ولاعب وفاشل، فجأة تحول كل شيء لمجرد أنه قرر تغيير مستقبله، ولكنه في الحقيقة إضافة قوية لأي فريق".

وبسؤاله هل يمتلك الزمالك القدرة الشرائية لضم رمضان صبحي؟، أجاب أمير مرتضى: "نحن نادي غني وعندما رغبنا في التعاقد مع لاعب بالأهلي، فعلنا ذلك، رئيس الزمالك قوي وجريء ويمتلك الأموال لفعل ذلك".

واستدرك "لكن لدينا حسابات أخرى، وتواصلنا مع النادي الإنجليزي، للاستفسار عن إمكانية استمرار رمضان هناك أو انتقاله لبيراميدز أو احترافه بالخارج".

وأتم المشرف العام على الكرة بالزمالك تصريحاته "كل ناد وله ظروفه، الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بـ5.5 مليون دولار، وتلك كانت إمكانياته وظروفه وقتها، لقد رأت إدارة الأهلي أن تدفع هذا المبلغ في الشحات، ولا تدفع 3.5 مليون إسترليني في رمضان صبحي، هم أصحاب القرار والأكثر دراية بظروف ناديهم".