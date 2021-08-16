إصابة 16 عامل يومية في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 16 من عمال اليومية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عمال باليومية بالطريق الإقليمي باتجاه الصنافين – بني صالح، ما أسفر عن إصابة 16 عامل باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل 10 من المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي بمنيا القمح.

وتم نقل المصابين الستة الآخرين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.