اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير الهند لبحث مجالات التعاون

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، لمناقشة مجالات التعاون بين الطرفين والقطاعات المستهدفة في المناطق الصناعية خاصة العين السخنة وشرق بورسعيد التي تشهد انطلاق لمشروعات ضخمة تعزز من توطين الصناعات وإحلال الواردات وسد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

وخلال اللقاء الذي حضره اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي، واللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي، ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة، عرض زكى الفرص والحوافز الاستثمارية وآخر المستجدات للمنطق والمشروعات المقامة حاليًا والتطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية "السخنة وشرق بورسعيد والعريش"، لافتا إلى تعدد القطاعات التي تقدمها المنطقة كفرص استثمارية واعدة.

وناقش الجانبان آليات جذب المزيد من الاستثمارات الهندية للعمل بالمنطقة والتي تمثل أحد أهم المناطق الاقتصادية العالمية، وتتمتع بتوافر كل مقومات الإنتاج وعلى رأسها موقعها المميز الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مرورًا بأهم مجرى ملاحي عالمي "قناة السويس".

وتم استعراض حجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأولى من عمر المنطقة على مستوى البنية التحتية والمرافق والإجراءات والاستثمارات وما تطمح إليه المنطقة خلال خطتها الخمسية الحالية 2020-2025، فضلًا إلى معدلات الأداء المرتفعة التي حققتها المواني وكذلك المشروعات المقامة حاليًا والتطوير الذي تشهده المنطقة الاقتصادية خلال عام 2020 - 2021.

من جهته، أثنى السفير الهندى بمميزات المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا تمتعها بكثير من الاستثمارات الجادة ومستقبلها الواعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وتوفير فرص جيدة خلال المرحلة المقبلة وزيادة فرص للشراكة مع الهند وتعزيز مجالات التعاون الثنائية، معربًا عن ثقته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظرًا للتعاون المسبق مع "الشركة المصرية الهندية للبوليستر" التي تم التعاقد معاها عام 2010 وتبلغ مساحتها 140 ألف متر مربع بإجمالي عمالة 189 مباشرة.

وعقب اللقاء اصطحب اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، سفير دولة الهند والوفد المرافق له في جولة ميدانية للمطورين الصناعيين بالمنطقة وزيارة أكاديمية سيمنس للتدريب وتفقد الوفد الشركة المصرية الهندية لإنتاج البوليستر.