بدء إجلاء المواطنين الألمان من كابول

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن إجلاء المواطنين الألمان من العاصمة الأفغانية كابول بدأ، وذلك مع وصول موظفي السفارة الألمانية في كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على متن طائرة أمريكية.

وكان على متن الطائرة أيضا 4 من أفراد البعثة السويسرية في أفغانستان.

وقررت الحكومة الألمانية يوم الأحد تخفيض عدد موظفي سفارتها في أفغانستان للحد الأدنى ونقلت جميع الموظفين إلى المطار يوم الأحد.

وكانت أول رحلة إجلاء على متن طائرة أمريكية حيث لم يكن من المقرر إرسال طائرات تابعة للجيش الألماني، طائرتين من طراز إيه 400 إم ، إلى كابول حتى وقت متأخر.

ودخل مسلحو حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد وسيطروا على القصر الرئاسي بعد أن تمكنوا من الاستيلاء بشكل سريع على المدن في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة، وفي بعض الحالات بدون قتال.