تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن برد "سريع وقوي" إذا هاجمت حركة طالبان أمريكيين أو عرقلت العمليات العسكرية التي تجري حاليا في مطار كابول.

ووصف بايدن في أول تصريحات علنية له منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مشاهد اليأس في كابول بأنها "مؤلمة للغاية".

لكنه قال إنه يقف "بقوة خلف" قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وتابع بايدن "بعد 20 عاما، تعلمت بالطريقة الصعبة أنه لم يكن هناك وقت مناسب للانسحاب".

وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تركز على مكافحة الإرهاب وليس مكافحة التمرد أو بناء الدولة".