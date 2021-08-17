 بايدن يتعهد برد ..سريع وقوي.. إذا هاجمت طالبان أمريكيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يتعهد برد ..سريع وقوي.. إذا هاجمت طالبان أمريكيين

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 11:43 م

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن برد "سريع وقوي" إذا هاجمت حركة طالبان أمريكيين أو عرقلت العمليات العسكرية التي تجري حاليا في مطار كابول.

ووصف بايدن في أول تصريحات علنية له منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مشاهد اليأس في كابول بأنها "مؤلمة للغاية".
لكنه قال إنه يقف "بقوة خلف" قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وتابع بايدن "بعد 20 عاما، تعلمت بالطريقة الصعبة أنه لم يكن هناك وقت مناسب للانسحاب".
وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تركز على مكافحة الإرهاب وليس مكافحة التمرد أو بناء الدولة".

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