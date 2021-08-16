قطع طرق في لبنان احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

أقدم عدد من اللبنانيين اليوم الإثنين على قطع الطرقات في عدد من المناطق احتجاجاً على الأوضاع الراهنة من انقطاع التيار الكهربائي، والأوضاع المعيشية المتردية، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بلدة التليل في عكار شمال لبنان.

وقطع عشرات المحتجين طريق سبيرز في العاصمة بيروت قرب منزل عضو كتلة "المستقبل" النيابية نائب عكار طارق المرعبي، احتجاجاً على انفجار بلدة التليل في عكار شمال لبنان، وللمطالبة بمحاسبة من تسبب بهذا الانفجار.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما انعكس سلباً على وجود الكميات الكافية لحاجات المواطنين من مادتي البنزين والمازوت.

كما أن نفاد مادة المازوت جعل أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء يطفئون مولداتهم لحوالي عشر ساعات، وبعضهم أطفأها كلياً، فيما بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.

وتوقفت غالبية المطاحن والأفران عن العمل مع فقدان مادة المازوت، وتهدد هذه الأزمة بتوقف المستشفيات وخدمات الانترنت.

وأعلن المصرف ابتداءً من 12 أغسطس الحالي رفع الدعم عن المحروقات، ما أسفر عن حركة احتجاجات شعبية طالت كافة المناطق .