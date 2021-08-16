«الزراعة»: المركزي لمتبقيات المبيدات ينفذ تدريب دولي جديد لممثلي 6 دول إفريقية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، عن بدء الدورة التدريبية الدولية الثانية تحت عنوان: التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء، والتي ينظمها المعمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز البحوث الزراعية.

وأوضحت عبدالله، أن الدورة تهدف إلى تدريب ورفع كفاءة المتخصصين في مجال تحليل الملوثات في الأغذية من الدول الإفريقية الشقيقة، لافتا إلى أن ذلك التدريب يستهدف المتخصصين من دول: "كينيا وأوغندا وروندا ومالي وملاوي" إضافة للكاميرون، حيث سيتم تدريبهم على بعض المواصفات الدولية وطرق التحليل المختلفة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وتابعت، بأنه من المقرر أن يستمر التدريب على مدار أسبوعين يتم خلالهم نقل الخبرات المصرية للمتخصصين ممثلي الدول الأفريقية في مجال اختبارات سلامة الغذاء، مشيرة إلى أن هذه الدورة هي الثالثة خلال هذا العام والثانية خلال نفس الشهر، مما يعد هذا نجاحاً كبيراً للمعمل ومركز البحوث الزراعية لثقة الوكالات أو الهيئات الدولية في كفاءة المعمل ودوره في منطقة القرن الأفريقي في مجال اختبارات سلامة الغذاء.

وأكدت مدير المعمل أن المعمل يسعى لتقديم خدماته المختلفة لدول قارة أفريقيا بالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول الأفريقية الشقيقة.