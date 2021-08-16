وزير النقل يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ محور المرج لتسهيل وصول المواطنين للدائري

الوزير: 99% نسبة تطوير تقاطع الدائري مع الأوتوستراد.. وإنهاء أعمال التقاطع مع مؤسسة الزكاة

أجرى وزير النقل، كامل الوزير، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بدأها بمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من نفق سعد الدين الشاذلى حتى طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعى، إذ تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، وجاري الانتهاء من إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المسافة 98%.

ووجه الوزير بالبدء الفوري في تنفيذ محور المرج بعد اعتماد المسار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، كما تم متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 92% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين.

كما تابع الوزير الخطوات الأخيرة في تنفيذ كوبري السلام الجديد بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5%، والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا، ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان يعاني منها نفق السلام طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

ثم تفقد الوزير يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 98%، والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة الصرف ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من المريوطية حتى الاوتوستراد بطول 12 كم، حيث اطلع الوزير، على آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد، والتي بلغت نسبة تنفيذها 99% والتي تشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

كما تابع الوزير خلال جولته أعمال تنفيذ مشروع نظم النقل الذكي ITS والتي تشمل مد المرافق الأساسية مثل كابلات الكهرباء والفايبر لتغذية عناصر المنظومة وربطها بغرف التحكم للمشروع، وكذلك الانتهاء من أعمال إنارة الطريق في المسافة من السلام حتى المرج ومن المريوطية حتى الاوتوستراد.

كما تابع الوزير أعمال إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين كما تم الانتهاء من منزل شارع الجزائر والانتهاء من 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية.

بعدها تابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل ، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 94%.